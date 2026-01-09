Musei e visite guidate | gli appuntamenti del week end

Gli appassionati di arte e cultura trovano nel fine settimana occasioni per approfondire il patrimonio dei Musei civici di Parma. Sabato 10 e domenica 11 gennaio sono previsti laboratori artistici, presentazioni della Pinacoteca Stuard e uno spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Un programma vario e accessibile per conoscere meglio la storia e le collezioni della città, ideale per chi desidera trascorrere momenti culturali e stimolanti.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio deiMusei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale.

