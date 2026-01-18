Ermando Bozza confermato presidente dell' Ordine dei commercialisti di Lanciano

Ermando Bozza è stato riconfermato presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano. Il consiglio dell’Ordine, per il periodo 2026-2030, è stato rinnovato, confermando l’impegno nel settore e la continuità amministrativa. Questa nomina rappresenta un momento di stabilità e di attenzione alle sfide professionali nel territorio, mantenendo un focus sulla qualità e sulla trasparenza dei servizi offerti.

È stato rinnovato il consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione del tribunale di Lanciano per il quadriennio 2026–2030. Le elezioni si sono svolte con lista unica e hanno registrato un'affluenza alle urne dell'84,47%. È stato confermato presidente Ermando Bozza. Consiglieri nominati: Corrado Ciavarelli, Norma D'Ambrosio, Dina Fulvi Firmi, Roberto Di Matteo, Mariangela Andreoli, Domenico Di Menno Di Bucchianico, Danilo Simone, Daniela Di Camillo. Revisori eletti: Marco Centurione, Antonio Russo, Fabrizia Cesa. Comitato pari opportunità (Cpo): sono stati eletti Marietta Bozza, Laura Labrozzi, Nicoletta Massimini e Luigi Morelli.

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento. Sono stati confermati il presidente Dulcimascolo e rinnovati il consiglio, il collegio dei revisori e il comitato pari opportunità per il quadriennio 2026-2030. L’assemblea ha selezionato i nuovi membri, assicurando continuità e rappresentanza all’interno dell’ente professionale.

Carmine Ferrara è stato nominato nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino. La sua nomina rappresenta un momento di continuità e rinnovamento per l’ordine professionale, impegnato a garantire servizi qualificati ai propri iscritti e alla comunità locale. La sua esperienza e competenza contribuiranno a rafforzare il ruolo dell’ordine nel contesto economico e professionale della provincia.