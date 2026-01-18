Eric Bischoff critica la TNA | Il ritorno di AJ Styles è stato rovinato

Eric Bischoff ha commentato il ritorno di AJ Styles in TNA Wrestling, definendolo “rovinato”. L’episodio di debutto del 15 gennaio su AMC ha visto il wrestler ricevere un’accoglienza calorosa, con cori e applausi. Tuttavia, alcune scelte successive hanno suscitato discussionie tra gli appassionati e gli esperti del settore, portando a opinioni contrastanti sulla gestione di questo ritorno.

Il ritorno monumentale di AJ Styles in TNA Wrestling, avvenuto nell’episodio di debutto del 15 gennaio su AMC, è stato accolto da cori assordanti e un’ovazione fragorosa. Tuttavia, non tutti sono rimasti convinti da come il momento sia stato costruito e presentato. Durante una recente puntata del podcast 83 Weeks, Eric Bischoff ha analizzato nel dettaglio i motivi per cui, secondo lui, il ritorno di Styles non ha colpito nel segno, nonostante fosse stato ampiamente pubblicizzato in anticipo. Alla domanda del co-conduttore Conrad Thompson se il momento avrebbe funzionato meglio come una sorpresa, Bischoff non ha avuto esitazioni: “No. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Frankie Kazarian, campione del mondo TNA, commenta il ritorno di AJ Styles durante il suo debutto su AMC. Dopo aver trascorso gli ultimi dieci anni nella WWE, dove ha conquistato il titolo di Grande Slam, Styles si prepara a nuove sfide. Il suo ritorno rappresenta un momento importante nel panorama del wrestling, suscitando interesse tra gli appassionati di tutto il mondo.

Eric Bischoff demolisce TNA Impact su AMC: “Lavoro scadente”

Eric Bischoff ha commentato in modo critico il ritorno di TNA Impact su AMC, definendo il prodotto “lavoro scadente”. La sua opinione mette in discussione la qualità e l’efficacia dello show, evidenziando preoccupazioni sulla sua riuscita e sul livello di produzione. Queste parole rappresentano un punto di vista diretto e senza compromessi sulla recente trasmissione della TNA Wrestling.

