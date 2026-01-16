Eric Bischoff demolisce TNA Impact su AMC | Lavoro scadente

Eric Bischoff ha commentato in modo critico il ritorno di TNA Impact su AMC, definendo il prodotto “lavoro scadente”. La sua opinione mette in discussione la qualità e l’efficacia dello show, evidenziando preoccupazioni sulla sua riuscita e sul livello di produzione. Queste parole rappresentano un punto di vista diretto e senza compromessi sulla recente trasmissione della TNA Wrestling.

Eric Bischoff non usa mezzi termini nel giudicare il ritorno della TNA Wrestling sulla TV via cavo americana. Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast 83 Weeks, l'ex presidente della WCW ha stroncato senza appello la qualità produttiva della prima puntata di TNA Impact andata in onda su AMC. "Il format stesso non era ben fatto, non era ben prodotto. Non so chi scriva il loro show, chi lo produca, chi lo diriga. Tutti quanti hanno parecchio lavoro da fare", ha dichiarato Bischoff, mettendo in discussione l'intero comparto tecnico dello show.

