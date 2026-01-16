Il campione del mondo TNA Frankie Kazarian commenta il ritorno di AJ Styles per il debutto sull’emittente AMC

Frankie Kazarian, campione del mondo TNA, commenta il ritorno di AJ Styles durante il suo debutto su AMC. Dopo aver trascorso gli ultimi dieci anni nella WWE, dove ha conquistato il titolo di Grande Slam, Styles si prepara a nuove sfide. Il suo ritorno rappresenta un momento importante nel panorama del wrestling, suscitando interesse tra gli appassionati di tutto il mondo.

Negli ultimi dieci anni, Styles ha lottato per la WWE, dove si è consolidato come campione del Grande Slam. Grazie alla partnership tra WWE e TNA, tuttavia, è tornato nella sua ex casa, la TNA, ora e in passato.Sotto la bandiera della TNA, Styles ha ottenuto un ampio successo nel main event, nel mid-card e nei tag team, tanto da aver definito la TNA “la casa che AJ Styles ha costruito”. Al momento in cui l’articolo viene scritto, i piani per l’imminente ritorno di Styles in “iMPACT” non sono chiari. L’ultima volta che ha lottato per la rispettiva federazione è stato in un match contro l’allora campione del mondo TNA Nick Aldis nel dicembre 2013 (trasmesso nel gennaio 2014). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

