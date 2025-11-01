Terni Volley Academy-Energy Time Campobasso 1-3 per i dragons sconfitta all' esordio casalingo
Esordio casalingo per la Terni Volley Academy nel campionato di Serie A3 di pallavolo. Prima storica di una formazione sportiva ternana nell’impianto del PalaTerni. Per i dragons sconfitta per 3-1, dopo due primi parziali con grande equilibrio gli ospiti hanno mostrato di essere superiori nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
