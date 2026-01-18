LIVE Sci alpino SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA | Aicher in testa Goggia non incide Attesa per le sorelle Delago

Segui in tempo reale il SuperG di Tarvisio 2026, con Aicher in testa e Goggia che non ha inciso. Attesa per le performance delle sorelle Delago. Aggiorna questa pagina per gli ultimi risultati e notizie sulle gare di sci alpino in corso.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.10 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 25ma a 2.51. 12.08 L’austriaca Ricarda Haaser è 18ma a 1.86. 12.07 C’è una notizia che può tirare su il morale a Sofia Goggia: se non ci saranno altri inserimenti, l’azzurra sarebbe in testa alla classifica di Coppa del Mondo di superG davanti a Lindsey Vonn di 10 punti. 12.06 L’austriaca Christina Ager è 22ma a 2.22. 12.06 I pettorali delle prossime italiane. 12.05 L’austriaca Nina Ortlieb è 16ma a 1.65. 12.03 La gara è ancora aperta. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Aicher sorprende Vonn, Goggia paga un abisso sul piano

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago HA VINTO! Bene anche Nadia Delago, preoccupa Goggia

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti e i risultati più recenti. Nicol Delago si è aggiudicata la vittoria, mentre Nadia Delago ha ottenuto un buon piazzamento. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla competizione, inclusi gli aggiornamenti sulla prova maschile di Wengen alle 12.

Il bresciano, all’indomani del trionfo in SuperG, chiude terzo nella tappa di Coppa del mondo di Wengen, preceduto solo da Odermatt e Kriechmayr. Per l’alpino di Fénis, 23esima piazza e punti preziosi. #aostasera #sport - facebook.com facebook

A TUTTA VELOCITÀ La Coppa del Mondo di sci alpino femminile entra nel vivo a Tarvisio! Sulla neve friulana oggi va in scena la discesa libera… E domani il superG! Avete qualcos’altro da fare dalle 10.45 Ci sono le azzurre da tifareeeee #Ita x.com