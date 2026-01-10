Brusco calo delle temperature accolti nelle strutture dei Servizi sociali dieci senza fissa dimora

A causa del calo delle temperature e delle nevicate post-Epifania, Cesena ha attivato misure di tutela per le persone senza dimora. In risposta alle condizioni meteorologiche avverse, sono stati accolti dieci senza fissa dimora presso le strutture dei Servizi sociali, garantendo loro un riparo sicuro e assistenza. Questa iniziativa mira a proteggere le persone più vulnerabili durante le condizioni climatiche estreme.

“A seguito del brusco calo delle temperature e delle precipitazioni nevose che, dopo l’Epifania, hanno interessato anche il territorio comunale di Cesena sono state attivate ulteriori misure di tutela a favore delle persone senza dimora che vivono in strada e già note ai Servizi sociali. È. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Maltempo, in Italia arriva la neve: brusco calo delle temperature Leggi anche: Senza fissa dimora, nuove regole per l’anagrafe: “Più diritti e servizi” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chi ha già preso l'influenza può ammalarsi di nuovo? E le temperature basse aumentano i casi? - Gli sbalzi termici, dovuti al calo brusco delle temperature di questi giorni, rendono le difese immunitarie meno efficienti nel bloccare virus e batteri. msn.com

Previsioni meteo: in arrivo la burrasca. Calo brusco delle temperature - Ma la musica inizierà a cambiare a partire da lunedì 18 agosto 2025: potremo dire addio alla quarta ondata di calore, con ... gazzetta.it

Forti temporali in arrivo: le regioni interessate dal maltempo - Una perturbazione atlantica sta raggiungendo il Mediterraneo e porterà piogge e un brusco calo delle temperature tra oggi e mercoledì. lettera43.it

Nel 2025 il FTSE MIB ha premiato soprattutto la difesa e le infrastrutture. Fincantieri è stata la migliore, ma il percorso non è stato lineare: dopo un avvio forte, a fine novembre il titolo ha avuto un brusco calo quando la U.S. Navy ha ridimensionato il programm - facebook.com facebook

#Meteo, Spaghetti GFS chiari: brusco calo termico a fine dicembre sul medio-basso versante #adriatico x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.