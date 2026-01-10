Emergenza freddo in due giorni accolti nelle strutture dei servizi sociali altri dieci senza fissa dimora

A causa delle recenti ondate di freddo e delle nevicate post-Epifania, nel Comune di Cesena sono state adottate misure di tutela per le persone senza dimora. In due giorni, sono state accolte nelle strutture dei servizi sociali altre dieci persone senza fissa dimora, già note ai servizi. Queste iniziative mirano a garantire un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze di chi si trova in condizioni di vulnerabilità durante il periodo di emergenza freddo.

"A seguito del brusco calo delle temperature e delle precipitazioni nevose che, dopo l'Epifania, hanno interessato anche il territorio comunale di Cesena sono state attivate ulteriori misure di tutela a favore delle persone senza dimora che vivono in strada e già note ai Servizi sociali.

