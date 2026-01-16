Elisabetta Cocciaretto si prepara alla sua terza finale nel circuito WTA, la seconda a Hobart, dopo aver battuto Ruzic con un punteggio netto. La giovane tennista italiana continua a dimostrare costanza e determinazione, confermando il suo crescente talento nel circuito internazionale. La finale rappresenta un importante traguardo nel percorso di Cocciaretto, che punta a consolidare la propria posizione nel ranking mondiale.

Terza finale in carriera per Elisabetta Cocciaretto sul circuito WTA, la seconda a Hobart dopo quella del 2023 persa con l’americana Lauren Davis. La marchigiana s’impone in modo netto sulla croata Antonia Ruzic: un 6-3 6-2 che spalanca le porte dell’ultimo atto e significa giocarsela, dopo esser partita dalle qualificazioni, contro una tra l’australiana Taylah Preston e l’americana Iva Jovic. Che le cose per Cocciaretto vadano bene si vede fin da subito: break a 15 e situazione ampiamente sotto controllo, anche se non sempre questo succede. In particolare, sul 3-2 40-0 c’è un quasi passaggio a vuoto che porta Ruzic a giocarsi una palla break, senza però esito positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto non si ferma, è finale a Hobart! Ruzic battuta nettamente

Leggi anche: Elisabetta Cocciaretto con grinta e carattere ai quarti di finale a Hobart: sconfitta in rimonta Ann Li

Leggi anche: Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il WTA di Hobart 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tennis: Wta Osaka, Cocciaretto fuori al primo turno - Elisabetta Cocciaretto esce al primo turno del torneo Wta 250 di Osaka, in Giappone. ansa.it

La semifinale della nostra Elisabetta Cocciaretto sarà il piatto forte della nottata sul Canale 64 1:30 - Birrell Mboko 3:00 - Sinner Shelton (Replica #NittoATPFinals 2025) 5:00 - Cocciaretto Ruzic 6:30 - Andreeva Shnaider Ci vediamo su SuperTe facebook

La semifinale della nostra Elisabetta Cocciaretto sarà il piatto forte della nottata sul Canale 64 1:30 - Birrell Mboko 3:00 - Sinner Shelton (Replica #NittoATPFinals 2025) 5:00 - Cocciaretto Ruzic 6:30 - Andreeva Shnaider Ci vediamo su SuperTe x.com