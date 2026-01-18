EFA Awards 2026 | Sentimental Value domina gli Oscar Europei

I EFA Awards 2026 si sono svolti a Berlino, segnando la 37ª edizione degli European Film Awards. La cerimonia riconosce le migliori produzioni cinematografiche europee, evidenziando l’evoluzione e la qualità del cinema nel continente. Tra i premiati, Sentimental Value si è distinto conquistando il riconoscimento più importante, dimostrando l’interesse crescente verso le nuove narrazioni europee.

Ieri sera si è tenuta a Berlino la 37ª edizione degli European Film Awards ( EFA Awards ), i principali premi del cinema europeo. La cerimonia ha visto Sentimental Value di Joachim Trier trionfare come grande protagonista assoluto della serata, conquistando ben cinque premi e confermando il suo status di frontrunner internazionale per la stagione dei premi. I premi principali: Sentimental Value domina la serata Sentimental Value ha vinto i riconoscimenti più prestigiosi agli EFA Awards 2026: Miglior Film Europeo, Miglior Regia per Joachim Trier, Miglior Attrice per Renate Reinsve, Miglior Attore per Stellan Skarsgård e Miglior Sceneggiatura per Eskil Vogt e Joachim Trier. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - EFA Awards 2026 | Sentimental Value domina gli Oscar Europei Un semplice incidente, Sirat, No Other Choice e Sentimental Value tra gli esclusi dai WGA Awards 2026

Tra le nominations ai WGA Awards 2026, alcuni titoli come Oscar 2026: “Sinners” domina le previsioni e potrebbe riscrivere la storia degli Academy Awards

L'edizione 2026 degli Oscar si apre con grandi aspettative, grazie a La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. SENTIMENTAL VALUE trionfa ai prestigiosi European Film Awards - considerati gli “Oscar Europei” - conquistando le 6 statuette più importanti! Miglior Film Miglior Regia Miglior Attore Miglior Attrice Miglior Sceneggiatura Miglior Colonna son - facebook.com facebook Renate Reinsve e Stellan Skarsgård sono la miglior attrice e il miglior attore europei per “Sentimental Value” alla 38esima edizione degli European Film Awards. x.com

