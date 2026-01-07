Tra le nominations ai WGA Awards 2026, alcuni titoli come

Le ferree regole del Sindacato degli sceneggiatori americani hanno portato a numerose assenze tra i titoli in corsa per le nomination. Tra i titoli in corsa per una nomination ai WGA Awards 2026 non ci saranno progetti molto apprezzati come Un semplice incidente o The Secret Agent. Il motivo delle assenze è legato alle regole dei riconoscimenti che prevedono che lo script sia stato scritto seguendo le regole di uno dei sindacati internazionali indicati e vengano proposti in modo formale. Le opere che non potranno avere una nomination I membri del sindacato degli sceneggiatori americani potranno votare le opere inserite nella shortlist fino al 20 gennaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un semplice incidente, Sirat, No Other Choice e Sentimental Value tra gli esclusi dai WGA Awards 2026

