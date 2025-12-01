Ederson alla Juve | c’è traffico per il centrocampista dell’Atalanta! Altri due club si uniscono alla corsa ecco lo scenario per il futuro del brasiliano

Ederson alla Juve: si arricchisce la corsa per il centrocampista dell’Atalanta, altri due club lo vogliono in vista dell’estate. Tutti i dettagli. La sfida infinita tra Juve e Napoli non si limita al rettangolo verde, in attesa del big match del 7 dicembre, ma si sposta prepotentemente anche sui tavoli del calciomercato. Oggetto del desiderio conteso è uno dei centrocampisti più completi della Serie A: Ederson. Il mediano brasiliano dell’ Atalanta, accostato da tempo ai bianconeri come rinforzo ideale per la mediana di Luciano Spalletti, non piace solo a Torino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, anche il club partenopeo ha acceso i radar sul giocatore in vista della finestra di riparazione di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

