Xiaomi annuncia la partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, diventando sponsor ufficiale nelle categorie smartphone e tablet. Leader nel settore dell’elettronica di consumo e dell’Internet of Things, Xiaomi conferma il suo impegno nel supportare progetti di resistenza e innovazione, affiancando una delle squadre più rappresentative del basket italiano. Questa collaborazione rafforza l’attenzione di Xiaomi verso il mondo dello sport e della tecnologia, puntando a un futuro di crescita condivisa.

Xiaomi, azienda leader nell’elettronica di consumo e nella produzione intelligente, con un ecosistema di smartphone e dispositivi smart interconnessi tramite piattaforma Internet of Things (IoT), annuncia la partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano in qualità di Sponsor per le categorie smartphone e tablet. Per il brand, l’accordo con il rinomato Club italiano di basket rappresenta una scelta strategica, volta a consolidare la propria presenza nel contesto dello sport e dell’intrattenimento. La scelta di Olimpia Milano non è casuale: con i suoi 90 anni di storia – traguardo che il Club festeggia proprio quest’anno – incarna una “resistenza leggendaria”, fatta di continuità, capacità di superare le sfide e di competere ai massimi livelli stagione dopo stagione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xiaomi diventa partner di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, per una “resistenza leggendaria”

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 27-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 Emporio Armani a +6 alla prima sirena

Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 64-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani prova la fuga decisiva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Xiaomi e Olimpia Milano, una resistenza leggendaria che unisce tecnologia e basket - Xiaomi diventa sponsor di Olimpia Milano per smartphone e tablet: tecnologia e basket uniti dalla resistenza leggendaria. milanosportiva.com