Xiaomi diventa partner di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano per una resistenza leggendaria
Xiaomi annuncia la partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, diventando sponsor ufficiale nelle categorie smartphone e tablet. Leader nel settore dell’elettronica di consumo e dell’Internet of Things, Xiaomi conferma il suo impegno nel supportare progetti di resistenza e innovazione, affiancando una delle squadre più rappresentative del basket italiano. Questa collaborazione rafforza l’attenzione di Xiaomi verso il mondo dello sport e della tecnologia, puntando a un futuro di crescita condivisa.
Xiaomi, azienda leader nell’elettronica di consumo e nella produzione intelligente, con un ecosistema di smartphone e dispositivi smart interconnessi tramite piattaforma Internet of Things (IoT), annuncia la partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano in qualità di Sponsor per le categorie smartphone e tablet. Per il brand, l’accordo con il rinomato Club italiano di basket rappresenta una scelta strategica, volta a consolidare la propria presenza nel contesto dello sport e dell’intrattenimento. La scelta di Olimpia Milano non è casuale: con i suoi 90 anni di storia – traguardo che il Club festeggia proprio quest’anno – incarna una “resistenza leggendaria”, fatta di continuità, capacità di superare le sfide e di competere ai massimi livelli stagione dopo stagione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 27-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 Emporio Armani a +6 alla prima sirena
Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 64-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 Emporio Armani prova la fuga decisiva
Xiaomi e Olimpia Milano, una resistenza leggendaria che unisce tecnologia e basket - Xiaomi diventa sponsor di Olimpia Milano per smartphone e tablet: tecnologia e basket uniti dalla resistenza leggendaria. milanosportiva.com
Xiaomi scende in campo con Olimpia Milano: partnership strategica tra tecnologia e basket - Xiaomi diventa sponsor dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano e accompagna il lancio della nuova Redmi Note 15 Series in Italia. igizmo.it
Xiaomi vuole diventare come Apple: chip, OS e modelli AI sviluppati internamente x.com
Il "miracolo" Xiaomi: dagli smartphone a produttore di auto di successo Nel giro di 15 anni la Xiaomi è passata da piccola start-up con il sogno di diventare la “Apple cinese” a riuscire là dove l’azienda della mela non è arrivata: produrre automobili in serie. #xi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.