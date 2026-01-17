EA7 Emporio Armani verso i giochi olimpici

EA7 Emporio Armani ha presentato le divise ufficiali del team italiano per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, simbolo di eleganza e stile sportivo. Le nuove creazioni, svelate in un suggestivo evento a Piazzetta Croce Rossa, rappresentano un connubio tra tradizione e innovazione. Questa collezione riflette l’impegno di EA7 nel coniugare design di alta qualità con l’identità sportiva italiana, evidenziando il ruolo di Armani come partner ufficiale dell’evento olimpico.

Le divise ufficiali del team italiano a Milano Cortina firmate EA7 Emporio Armani emergono come per magia dal blocco di ghiaccio che si scioglie in piazzetta Croce Rossa. EA7 Emporio Armani che per la Fashion Week, a 20 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ha organizzato un grande evento nello store di via Manzoni, tutto allestito in tema olimpico è infatti Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell'Italia Team e, come da tradizione, firmerà le divise ufficiali che gli atleti indosseranno durante la cerimonia inaugurale del 6 febbraio presso lo Stadio di San Siro.

Bertram Derthona sfida la corazzata EA7 Emporio Armani Milano alla Nova Arena - Big match da non perdere questo sabato sera alla Nova Arena di Tortona. radiogold.it

EA7, Fashion Olympics - evento nell’Emporio Armani di via Manzoni a Milano anticipa appuntamenti e azioni di Casa EA7, l’hub che Armani dedica alle Olimpiadi invernali ... msn.com

La Fiamma Olimpica è arrivata a Rimini!

