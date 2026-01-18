È un testa-coda ma la Virtus non si fida L’arrivo di Nicola ha ridisegnato Treviso

La Virtus Bologna si mantiene cauta nonostante il nuovo assetto di Treviso, guidato da Nicola. L’arrivo di questo allenatore ha portato un cambiamento significativo nel team, con un occhio particolare al numero 3, che potrebbe rappresentare Carsen Edwards. In un contesto di continui sviluppi, la squadra si prepara a un campionato competitivo, senza sottovalutare le potenzialità di un roster in evoluzione.

Nel segno del numero 3. Che potrebbe essere quello di Carsen Edwards, uno dei protagonisti del blitz di Dubai. Ma il tre è riferito ai match che, Dusko Ivanovic e i suoi ragazzi, disputeranno alla Virtus Arena. Oggi alle 19 contro la cenerentola (in compagnia con Cantù) Treviso. Poi, in rapida successione, per l’ Eurolega, il Fenerbahce (mercoledì) e la Stella Rossa (venerdì). Ma il tre è riferito anche agli assenti. Aliou Diarra e Alen Smailagic erano scontati, si sperava magari in Luca Vildoza, che invece resta a guardare. Numero dei registi che cala (out Vildoza, Taylor da sostituire finito per sua richiesta, per avere un minutaggio più corposo, in Grecia), ma non la qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

