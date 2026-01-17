Virtus Bologna attenta al testa-coda | arriva la sfida con Treviso

La Virtus Bologna si prepara a tornare in campo dopo la recente partita contro Dubai, con una sfida in programma domani sera alle 19 alla Virtus Arena contro Treviso. La squadra cerca continuità e attenzione, in un incontro che si presenta importante per la classifica. I tifosi e gli appassionati attendono una prestazione solida, nel rispetto delle qualità e delle strategie di entrambe le formazioni.

Bologna, 17 gennaio 2026 - Reduce dalla grande prestazione di giovedì sera con Dubai, la Virtus torna in campo domani sera, domenica 18 gennaio alle 19, alla Virtus Arena per ospitare Treviso. I bianconeri sono attesi dal testa-coda con la Nutribullet in un confronto da non sottovalutare. Indisponibili Aliou Diarra a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, Luca Vildoza è out per una lesione muscolare di primo grado al semi-tendinoso e Alen Smailagic ancora out per un problema muscolare, quella di domani potrebbe essere la grande occasione di vedere in campo Francesco Ferrari, che dopo qualche allenamento col resto della squadra adesso appare pronto per fare il suo esordio con i bianconeri.

