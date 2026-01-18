Nella mattinata del 18 gennaio 2026 è stato rinvenuto un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa da Anguillara, vicino Roma, dall’8 gennaio scorso. La scoperta avviene in un contesto di indagini in corso, senza ancora dettagli ufficiali sulle circostanze del decesso. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità competenti, che stanno approfondendo le cause e i motivi del ritrovamento.

E' stato ritrovato stamattina, 18 gennaio 2026, un cadavere presso la sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, vicino Roma, scomparsa dall'8 gennaio scorso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Scomparsa di Federica Torzullo: trovato un corpo nella ditta del marito

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un corpo nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto un corpo nella ditta di Claudio Carlomagno, in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo. Le forze dell'ordine stanno approfondendo gli accertamenti per chiarire le circostanze della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini condotte per fare luce sui fatti e sulla sorte della donna.

Scomparsa Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto il corpo di una donna nella ditta di proprietà di Claudio Carlomagno. La vittima è Federica Torzullo, scomparsa nelle ultime settimane. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre proseguono le verifiche per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel territorio, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ULTIM'ORA FEDERICA TORZULLO: TROVATO IL CORPO NELL'AZIENDA DEL MARITO, POCHI DUBBI CHE NON SIA LEI

Trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa vicino Roma. I carabinieri sul posto nella ditta dell'uomo ad Anguillara Sabazia #ANSA - facebook.com facebook

Scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nell’azienda del marito x.com