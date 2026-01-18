È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito Claudio Carlomagno riconosciuta dai parenti

A Anguillara Sabazia, è stato identificato come Federica Torzullo il corpo rinvenuto nell'azienda di Claudio Carlomagno, suo marito. La scoperta è stata confermata dai familiari, che hanno riconosciuto la vittima. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Il cadavere trovato nell’azienda di Claudio Carlomagno è quello della moglie Federica Torzullo, la donna 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, comune in provincia di Roma. Non c’è ancora stato il riconoscimento formale, ma i familiari della vittima hanno riconosciuto sul corpo indumenti e accessori solitamente usati dalla donna. Non ci sono quindi dubbi che la salma sia di quest’ultima. Il marito è stato portato nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia di via dei Caduti di Nassiriya. Anguillara, Federica Torzullo è morta: cadavere trovato nella ditta del marito I sospetti sul marito Claudio Carlomagno L'ultimo avvistamento della vittima e la versione incongruente del marito Anguillara, Federica Torzullo è morta: cadavere trovato nella ditta del marito Il riconoscimento formale verrà effettuato quando ai parenti verrà mostrato il corpo della donna che, tuttavia, di fatto è già stata identificata in quanto i familiari hanno confermato che abiti e accessori rinvenuti sulla salma appartenevano alla vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

