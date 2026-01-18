due treni deragliati in spagna almeno 7 morti e 25 feriti

Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione ad Adamuz, nel sud della Spagna, causando almeno sette decessi e venticinque feriti. L’incidente si è verificato il 18 gennaio 2026, in un’area dove i servizi ferroviari sono stati temporaneamente sospesi per le operazioni di soccorso e indagini. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dei feriti.

Adamuz, 18 gennaio 2026 - Grave incidente ferroviario nel sud della Spagna, dove si sono scontrati due convogli ad alta velocità. Lo schianto è avvenuto oggi pomeriggio ad Adamuz, nella comunità autonoma dell'Andalusia tra la Sierra Morena e Guadalquivir. Secondo fonti della Guardia Civil, i morti sarebbero almeno 7 e 25 i feriti. epa12659754 A handout photo made available by Eleanorinthesky on social media shows rescue workers inspecting the scene after two high-speed trains derailed near Adamuz (Cordoba), Andalusia, Spain, 18 January 2026. At least five people were killed and several were injured, with others trapped, according to the Andalusian 112 Emergency Service, which mobilized firefighters, paramedics, and the Civil Guard.

