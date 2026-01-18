Due terremoti nel giro di pochi minuti nel Messinese epicentro Militello rosmarino

Nel Messinese, nel pomeriggio di oggi, si sono verificati due terremoti nel giro di pochi minuti con epicentro a Militello Rosmarino. Il primo, di magnitudo 4, è avvenuto alle 14:54, seguito da un secondo sisma di intensità minore, 2,1, quattro minuti dopo. Questi eventi sono stati registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Nel primo pomeriggio del 18 gennaio 2026, nel territorio del Messinese, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro a Militello Rosmarino. La sequenza sismica ha causato tremori percepiti in diverse zone della zona, senza segnalare danni significativi. L’evento si inserisce nel quadro dei terremoti che interessano frequentemente questa regione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Oggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Catania. Secondo l’Ingv, l’evento sismico rientra nelle attività normali di monitoraggio sismico nella regione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

