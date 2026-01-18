Dossieraggi Salvini | Lega la più spiata vogliamo i mandanti

Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato sulla questione dei presunti dossieraggi, affermando che il suo partito è stato tra i più monitorati. Durante un’intervista al Giornale, Salvini ha sottolineato la propria determinazione nel voler identificare i responsabili di eventuali attività di sorveglianza illegale, mantenendo un atteggiamento di fermezza e rispetto delle norme. La vicenda rimane al centro dell’attenzione politica e mediatica, alimentando il dibattito sulla tutela della privacy e la

ROMA – “Eravamo i più dossierati, ma mi viene voglia di citare Vasco: e già, siamo ancora qua.”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato dal Giornale sul caso dei presunti dossieraggi. “Sia chiaro, non mi interessa nulla di questo individuo”, ha precisato a proposito del luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, accusato degli accessi illegali alle banche dati. “Voglio sapere – ha aggiunto – chi lo copriva e chi lo esortava”. Contro la Lega, ha detto ancora il vice premier, “hanno provato con i rubli, con i russi, con il fango contro il nostro tesoriere Alberto Di Rubba. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La Lega di Salvini all'attacco di Report: "Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente del programma: uno scandalo da approfondire"

La Lega di Matteo Salvini ha sollevato nuove critiche nei confronti di Report, evidenziando presunti dossieraggi abusivi e fughe di dati sensibili da uno studio di un consulente del programma. La polemica si aggiunge a una serie di contestazioni rivolte alla trasmissione, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza delle informazioni trattate. La questione richiede un approfondimento per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità coinvolte.

