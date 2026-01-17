Dossieraggi Salvini | Lega la più spiata vogliamo i mandanti

Matteo Salvini della Lega ha commentato il recente caso di presunti dossieraggi, sottolineando che il suo partito è stato tra i più monitorati. In un’intervista al Giornale, il leader ha espresso il desiderio di individuare i responsabili di queste attività, evidenziando come la questione rimanga centrale nel panorama politico. La vicenda mette in luce le tensioni legate alla privacy e alla trasparenza nelle pratiche di sorveglianza politica.

PM vs PARTITI/ Pecorella: dossieraggi vs. centrodestra e Lega, De Raho dovrebbe autosospendersi - Alcuni partiti dell’attuale maggioranza, Lega in primis, erano nel mirino dei pm e dei dossieraggi di Striano. ilsussidiario.net

Scontro Lega-Report, Salvini, “Dossieraggi abusivi e dati sensibili, uno scandalo da chiarire” - Il leader della Lega Matteo Salvini punta il dito contro Report per presunti dossieraggi e fughe di dati, mentre emergono nuovi dettagli giudiziari e repliche ufficiali. msn.com

Esperia. . Il caso Striano non è solo un’inchiesta giudiziaria. È un cortocircuito istituzionale. Dossieraggi illegali, accessi abusivi alle banche dati dell’Antimafia e un nodo politico esplosivo: Federico Cafiero De Raho, oggi parlamentare M5S, siede in Commissi - facebook.com facebook

Solidarietà a @Tommasocerno, coraggioso direttore del Giornale, attaccato dal Movimento 5 Stelle per gli articoli su dossieraggi abusivi e consulenti di Report. La libertà di stampa va difesa sempre, anche se non piace alla sinistra accecata dall’odio. x.com

