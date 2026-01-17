Dossieraggi Salvini | Lega la più spiata vogliamo i mandanti
Matteo Salvini della Lega ha commentato il recente caso di presunti dossieraggi, sottolineando che il suo partito è stato tra i più monitorati. In un’intervista al Giornale, il leader ha espresso il desiderio di individuare i responsabili di queste attività, evidenziando come la questione rimanga centrale nel panorama politico. La vicenda mette in luce le tensioni legate alla privacy e alla trasparenza nelle pratiche di sorveglianza politica.
Roma, 17 gen. (askanews) – “Eravamo i più dossierati, ma mi viene voglia di citare Vasco: e già, siamo ancora qua.” Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato dal Giornale sul caso dei presunti dossieraggi. “Sia chiaro, non mi interessa nulla di questo individuo”, ha precisato a proposito del luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, accusato degli accessi illegali alle banche dati. “Voglio sapere – ha aggiunto – chi lo copriva e chi lo esortava”. Contro la Lega, ha detto ancora il vicepremier, “hanno provato con i rubli, con i russi, con il fango contro il nostro tesoriere Alberto Di Rubba. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
