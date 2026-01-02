La Lega di Salvini all' attacco di Report | Prima i dossieraggi abusivi ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente del programma | uno scandalo da approfondire

La Lega di Matteo Salvini ha sollevato nuove critiche nei confronti di Report, evidenziando presunti dossieraggi abusivi e fughe di dati sensibili da uno studio di un consulente del programma. La polemica si aggiunge a una serie di contestazioni rivolte alla trasmissione, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza delle informazioni trattate. La questione richiede un approfondimento per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità coinvolte.

Matteo Salvini mette di nuovo nel mirino Report. E lo fa dopo l'ennesima notizia che riguarda la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. "Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente di Report, trasmissione nota per il linciaggio contro la Lega. Le notizie apparse anche oggi sulla stampa, che confermerebbero il vizio di indagini parallele e opache nei confronti del tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, sono altamente preoccupanti. È necessario e urgente che queste vicende vengano chiarite in modo inequivocabile, anche per far emergere mandanti e destinatari di questi dossier: è utile ricordare, infatti, che alcuni processi penali sono innescati dopo notizie apparse sui media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Lega di Salvini all'attacco di Report: "Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente del programma: uno scandalo da approfondire" Leggi anche: Giustizia: Lega, 'prima dossieraggi ora fuga dati sensibili, serve fare chiarezza' Leggi anche: Medici di base sotto attacco: a rischio i dati sensibili di centinaia di pazienti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Droni Kiev su una residenza di Putin'; Aiuti all’Ucraina, Salvini: “Situazione cambiata, in decreto legge difesa e protezione civili”. La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” l’attacco interno sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net

La Lega all’attacco delle banche: “Sorprendenti e irritanti le dichiarazioni di alcuni banchieri. Alzeremo il loro contributo”. Patuelli (Abi): “Abbiamo pagato da soli ... - Nel primo pomeriggio, una nota ufficiale del partito ha attaccato frontalmente gli istituti di credito: “Sorprendenti e irritanti ... blitzquotidiano.it

Stretta sulle pensioni, opposizioni all’attacco. Pd: “Meloni e Salvini tradiscono le promesse” - M5s chiede di ritirare le misure ROMA – La stretta sulle pensioni, con l’innalzamento dei requisiti e l’intervento sulle finestre co ... repubblica.it

Lega - Salvini Premier (@legasalvinipremier) - facebook.com facebook

Riccardo MOLINARI, Capogruppo Lega alla Camera dei deputati - Segretario Lega Piemonte > MARTEDÌ 30 DICEMBRE ore 11:00 a "Rai 1" (Rai 1) Streaming: raiplay.it/dirette/rai1 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.