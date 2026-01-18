dopo la tragedia di crans montana la svizzera riduce la sua presenza a milano cortina

Dopo la tragedia di Crans Montana, la Svizzera ha deciso di ridurre la propria presenza a Milano-Cortina. L’ente di promozione nazionale ha spiegato che, in questa fase, non è opportuno mettere in evidenza aspetti come puntualità e affidabilità, preferendo un atteggiamento di maggiore cautela e rispetto nei confronti della situazione attuale. Questa scelta riflette la sensibilità del Paese di fronte a recenti eventi.

Dopo la tragedia di Crans-Montana, la Svizzera ha deciso di annullare parte degli eventi previsti a Milano e Cortina, a margine delle gare delle Olimpiadi invernali. Gli elvetici hanno deciso di tenere un profilo basso dopo che dall'Italia sono arrivate critiche alle autorità e alle giustizia locale per le carenze dei controlli sulla sicurezza del Le Constellation, il locale dove sono morti, tra gli altri, sei ragazzi italiani, con altri ancora ricoverati in gravi condizioni. "Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma - ha spiegato alla radio svizzera Alexandre Edelmann, capo di Presenza Svizzera, unità del Dipartimento federale degli affari esteri incaricato di promuovere l'immagine del Paese all'estero - Abbiamo preso tre decisioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il 2 gennaio 2026, a Crans-Montana, nel Canton Vallese, si è registrata una tragedia avvenuta nella notte di Capodanno. In seguito all’evento, il ministro Tajani ha raggiunto la località per esprimere solidarietà e valutare la situazione. Di seguito, il video che riporta i momenti e le prime dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

La procura svizzera di Crans-Montana ha dichiarato che i gestori del locale Constellation non saranno arrestati, poiché non sussistono i requisiti legali per procedere. L’incendio di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, rimane una tragedia complessa da ricostruire, ma al momento non sono previste azioni restrittive nei confronti dei responsabili.

