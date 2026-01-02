Crans-Montana Tajani arriva in Svizzera dopo la tragedia di Capodanno – Il video

Il 2 gennaio 2026, a Crans-Montana, nel Canton Vallese, si è registrata una tragedia avvenuta nella notte di Capodanno. In seguito all’evento, il ministro Tajani ha raggiunto la località per esprimere solidarietà e valutare la situazione. Di seguito, il video che riporta i momenti e le prime dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti - Mentre si indaga per definire con esattezza i motivi che hanno generato il rogo nel locale Le Constellation lo strazio di genitori e conoscenti dei dispersi dalla notte di Capodanno ... quotidiano.net

Incendio ed esplosione a Crans-Montana durante la festa di Capodanno, coinvolti cittadini italiani

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

