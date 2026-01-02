Crans-Montana Tajani arriva in Svizzera dopo la tragedia di Capodanno – Il video
Il 2 gennaio 2026, a Crans-Montana, nel Canton Vallese, si è registrata una tragedia avvenuta nella notte di Capodanno. In seguito all’evento, il ministro Tajani ha raggiunto la località per esprimere solidarietà e valutare la situazione. Di seguito, il video che riporta i momenti e le prime dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.
(Agenzia Vista) Canton Vallese, Svizzera, 02 gennaio 2026 Nella notte di Capodanno un evento tragico è avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Un incendio ha provocato diverse vittime e feriti in un locale. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani è arrivato sul posto per un incontro con le Autorità di Polizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
