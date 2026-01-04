La tragedia di Crans-Montana la pm svizzera | I Moretti non fuggiranno non possiamo arrestarli

La procura svizzera di Crans-Montana ha dichiarato che i gestori del locale Constellation non saranno arrestati, poiché non sussistono i requisiti legali per procedere. L’incendio di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, rimane una tragedia complessa da ricostruire, ma al momento non sono previste azioni restrittive nei confronti dei responsabili.

Non ci sono i termini per arrestare i gestori del Constellation, il locale di Crans-Montana dove nell'incendio di Capodanno 40 persone sono morte e altre 120 sono rimaste ferite. Lo ha messo nero su bianco la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, facendo il punto sulle indagini che conduce insieme alla polizia cantonale. Ad oggi, infatti, «non vi è alcun sospetto che gli.

