Donna scomparsa ad Anguillara | marito portato in caserma

Claudio Carlomagno, l'uomo indagato per omicidio in relazione alla scomparsa di sua moglie Federica Torzullo, si trova nella caserma di Anguillara dove sara' ascoltato dai carabinieri. Poco fa nella sede della sua azienda e' stato trovato un cadavere che potrebbe essere quello della donna. Il corpo non e' stato ancora identificato, ma gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. La 41enne, sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, sarebbe dunque stata uccisa. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell'azienda del marito. La 41enne era dispersa da settimane e il corpo è stato rinvenuto nel deposito della sede operativa della ditta di movimentazione terra. L'uomo coinvolto è attualmente in caserma. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e la dinamica dell’accaduto.

