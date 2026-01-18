Donna scomparsa ad Anguillara Sabazia | il marito indagato per omicidio è in caserma

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro delle indagini. Il marito, Claudio Agostino Carlomagno, è stato portato in caserma ed è attualmente sotto indagine per omicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le ricerche e le attività investigative per fare luce sulla scomparsa.

Il marito si trova in caserma. Claudio Agostino Carlomagno, marito di Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, è attualmente nella caserma dei carabinieri. L'uomo è indagato per omicidio. Ritrovamento nell'azienda di famiglia. Questa mattina, 18 gennaio, nell' azienda di famiglia gestita da Carlomagno, è stato rinvenuto un corpo. Interventi dei carabinieri e dei RIS. I carabinieri sono tornati sul luogo per ulteriori accertamenti, iniziando a scavare in un punto specifico dell'azienda. L'operazione è stata interrotta non appena è emersa una mano, in attesa dell'arrivo degli esperti del RIS per i rilievi tecnico-scientifici.

A Anguillara Sabazia, nel romano, il marito di Federica Torzullo, 41 anni, è sotto indagine per omicidio dopo la scomparsa della donna l’8 gennaio. La vicenda è al centro delle indagini delle autorità, che cercano di fare luce sulle circostanze della sparizione. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

È stata avviata un’indagine per omicidio riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La donna non è stata più rintracciabile dall’8 gennaio, e attualmente le autorità stanno approfondendo le circostanze della sua scomparsa per chiarire eventuali responsabilità.

