Domenica In | gli ospiti di domenica 18 gennaio

Domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, torna “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La musica e il Festival di Sanremo saranno protagonisti della 18ª puntata, con la partecipazione di tanti artisti che hanno segnato la storia della kermesse musicale. In studio si esibiranno con i loro celebri brani Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi, interverranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

