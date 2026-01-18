Disabile morto prima di ricevere i contributi

Il caso dei contributi regionali destinati a persone con disabilità gravissima, decedute prima di riceverli, ha riacceso il dibattito pubblico a Recanati. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sull’efficacia delle politiche di supporto. Un tema di grande attualità che coinvolge istituzioni e comunità, richiedendo attenzione e trasparenza nelle procedure.

Il caso dei contributi regionali per la disabilità gravissima accende il confronto politico a Recanati. A sollevare la questione è il movimento Vivere Recanati, che in un duro comunicato denuncia ritardi nell'erogazione dei fondi relativi al 2024 e racconta la vicenda di una famiglia recanatese rimasta in attesa del contributo per due anni, fino al decesso del beneficiario. Secondo quanto riportato dal movimento, il padre – affetto da Alzheimer e destinatario dal 2017 dei fondi previsti per i disabili gravissimi – non avrebbe ancora ricevuto il contributo del 2024. Un ritardo mai verificatosi in precedenza, sottolinea Vivere Recanati, che parla di famiglie lasciate sole e di un sistema sanitario e sociale in difficoltà: liste d'attesa interminabili, carenza di medici e infermieri, servizi territoriali a singhiozzo.

