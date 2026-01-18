Diego Baroni scomparso da sei giorni | camminata silenziosa nel Veronese per il 14enne le ricerche si spostano a Milano

Da sei giorni, le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso a San Giovanni Lupatoto, continuano senza sosta. Le autorità e la comunità locale si sono unite nel tentativo di trovare il ragazzo, con le ricerche che si sono recentemente spostate anche a Milano. La sparizione di Diego ha generato preoccupazione e attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle ricerche e sul suo eventuale ritrovamento.

San Giovanni Lupatoto si mobilita per Diego Baroni, il 14enne sparito nel nulla. Cresce l’apprensione a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, per la scomparsa di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni che da lunedì scorso ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Da allora, nessuna notizia certa. Solo segnalazioni, ipotesi e un filo di speranza che la comunità locale cerca di tenere vivo. Per domani sera, lunedì 19 gennaio alle ore 20, è stata organizzata una camminata silenziosa e di preghiera, promossa dal Comune e dalla cittadinanza, come segno di vicinanza alla famiglia e per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Il 14enne Diego Baroni scomparso da sei giorni: si cercano tracce sui social, segnalati avvistamenti

Da sei giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso da San Giovanni Lupatoto. Le ricerche si concentrano anche su Milano, dove sono stati segnalati alcuni avvistamenti e il cellulare del ragazzo risulta localizzato. Restano in corso le indagini e gli appelli alla comunità per raccogliere eventuali informazioni utili.

Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo»

Diego Baroni, coinvolto nelle ricerche del 14enne scomparso da cinque giorni a San Giovanni Lupatoto, viene monitorato su TikTok. Si ipotizza che possa aver condiviso video tramite altri profili sul social cinese. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le piattaforme digitali mira a raccogliere indicazioni utili per rintracciare il ragazzo e chiarire le circostanze della scomparsa.

