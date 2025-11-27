Striscia la Notizia torna in prima serata

Novità a Mediaset. A distanza di mesi dall'ultima puntata, Striscia la Notizia torna in tv. Ma sarà non in access prime time, dove resta la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. L'annuncio del Biscione è arrivato oggi, giovedì 27 novembre, con una nota in cui si spiego che: "tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ". Sempre nella medesima nota, Cologno Monzese ha sottolineato che "l'importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Striscia la Notizia torna in prima serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Striscialanotizia torna in onda su Canale 5, ora è ufficiale: ecco quando ? @GalantoMassimo Vai su X

È ufficiale #StriscialaNotizia torna a gennaio in prima serata Mediaset con un comunicato annuncia che il programma di #AntonioRicci tornerà in onda da gennaio con 5 puntate in prima serata condotte da #EzioGreggio ed #EnzoIacchetti: "Striscia la Notizia t - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata: è ufficiale - Dopo mesi di rumor, smentite e tentennamenti, finalmente Mediaset e Antonio Ricci sono arrivati a un accordo: cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Si legge su vanityfair.it

Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale - Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... fanpage.it scrive

Striscia La Notizia torna in tv: da gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 - Mediaset ha annunciato il ritorno di Striscia La Notizia in una veste inedita: sbarco in prima serata per il tg satirico di Antonio Ricci. Riporta msn.com