Dazi altro scontro tra Lega e Crosetto
Le tensioni tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la Lega continuano a caratterizzare il panorama politico italiano. Recentemente, il confronto si è riacceso in seguito all’annuncio di Donald Trump sui dazi commerciali. Questa dinamica evidenzia le divergenze interne alla maggioranza e le sfide nell’orientamento delle politiche economiche e di difesa del governo.
Non ha pace la relazione complicata tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la Lega. Ieri un nuovo capitolo dello scontro si è consumato intorno all’annuncio di Donald Trump. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
