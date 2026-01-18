Dazi altro scontro tra Lega e Crosetto

Le tensioni tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e la Lega continuano a caratterizzare il panorama politico italiano. Recentemente, il confronto si è riacceso in seguito all’annuncio di Donald Trump sui dazi commerciali. Questa dinamica evidenzia le divergenze interne alla maggioranza e le sfide nell’orientamento delle politiche economiche e di difesa del governo.

La Lega festeggia i dazi di Trump a Francia e Germania: «Puniti i bellicisti». La replica (incredula) di Crosetto - Per il Carroccio gli Usa avrebbero dato una lezione agli europei per le truppe in Groenlandia. msn.com

Dazi, tensioni in maggioranza. Borghi (Lega): «Festeggio». Crosetto: «Noi non siamo in un vaso di ferro» - La battaglia commerciale del presidente Usa, che ha annunciato tariffe al 10% per i paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia, ha provocato nuove tensioni nel centrodestra. editorialedomani.it

Donald Trump è sempre più impegnato contro la Danimarca (e l'Europa) e la Nato, e sempre meno a quanto pare contro la Russia di Putin (o contro gli ayatlollah). Il presidente Usa ha annunciato che da febbraio metterà un altro 10 per cento di dazi ai paesi c

