La Lega festeggia i dazi di Trump a Francia e Germania | Puniti i bellicisti La replica incredula di Crosetto

La Lega celebra i dazi di Trump su Francia e Germania, definendoli una punizione ai bellicisti, mentre Crosetto esprime incredulità. La questione ha acceso nuove tensioni nella maggioranza sulla politica estera, con scontri sui social riguardo ai dazi al 10%, destinati a salire al 25% da giugno, in relazione all’obiettivo di un accordo sulla Groenlandia.

Nuove tensioni nella maggioranza sulla politica estera. Questa volta lo scontro, esploso sui social, riguarda i dazi al 10% – destinati a salire al 25% da giugno – imposti da Donald Trump ad alcuni Paesi europei fino al raggiungimento di un accordo per l’acquisto «completo e totale» della Groenlandia. L’ultimo ricatto del presidente Usa, arrivato a pochi giorni dall’annuncio dell’ invio di soldati francesi, tedeschi, norvegesi e svedesi sulla vasta isola, ha riacceso le frizioni nel centrodestra. Se l’Ue grida allo scandalo e prepara contromisure, la Lega esulta su X: « La smania di annunciare l’invio di truppe di qua e di là raccoglie i suoi amari frutti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crosetto: "Reintrodurre la leva militare come Francia e Germania? Proporrò un disegno di legge" Leggi anche: Leva obbligatoria, chi la vuole e perché? No di Crosetto, in Europa Francia e Germania potenziano gli eserciti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Lega festeggia i dazi di Trump a Francia e Germania: «Puniti i bellicisti». La replica (incredula) di Crosetto. La Lega festeggia i dazi di Trump a Francia e Germania: «Puniti i bellicisti». La replica (incredula) di Crosetto - Per il Carroccio gli Usa avrebbero dato una lezione agli europei per le truppe in Groenlandia. open.online

Dazi, tensioni in maggioranza. Borghi (Lega): «Festeggio». Crosetto: «Noi non siamo in un vaso di ferro» - La battaglia commerciale del presidente Usa, che ha annunciato tariffe al 10% per i paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia, ha provocato nuove tensioni nel centrodestra. editorialedomani.it

Groenlandia – Parigi, Berlino e Stoccolma contro i nuovi dazi di Trump: “Non ci faremo intimidire”. Ue: “Spirale discendente” - Le nuove minacce di dazi annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione alla Groenlandia aprono un nuovo fronte di tensione ... ilfattoquotidiano.it

