Recentemente, si è discusso di festeggiare i dazi, ma il ministro Crosetto ha chiarito che non si tratta di una competizione tra Milan e Inter. Egli sottolinea l'importanza di mantenere rapporti equilibrati con gli alleati, evitando di celebrare l’indebolimento di partner commerciali e industriali. Un'analisi sobria e ponderata delle politiche commerciali e delle loro implicazioni per l’economia nazionale.

"Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell’indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter e quindi dovremmo auspicare che tra i nostri alleati prevalgano dialogo e buon senso. E quando non accade lavorare per ricrearlo". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a un post del senatore leghista Claudio Borghi, in cui quest'ultimo aveva dichiarato di voler festeggiare i dazi di Trump alla Francia e alla Germania. "In un mondo polverizzato dove si torna alla logica 'ognuno per sé e Dio per tutti od a quella della potenza militare e delle risorse naturali, noi non siamo un vaso di ferro", ha aggiunto Crosetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Voglio festeggiare per i dazi". E Crosetto gela Borghi: "Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter"

