A Davos, centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica per esprimere il proprio dissenso nei confronti del World Economic Forum, evento che riunisce leader politici e imprenditoriali di rilievo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni e delle critiche rivolte alla conferenza, che si svolge annualmente in Svizzera.

Centinaia di manifestanti hanno marciato domenica a Davos, in Svizzera, per protestare contro il lancio del World Economic Forum, al quale saranno presenti capi di governo e leader di grandi aziende, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I manifestanti hanno chiesto la fine del capitalismo e delle guerre che stanno accelerando il cambiamento climatico, e una democratizzazione dell’economia basata sui bisogni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Davos, centinaia di manifestanti contro il World Economic Forum

Leggi anche: Il corteo di Askatasuna in marcia, Torino blindata da centinaia di poliziotti. Tajani contro i manifestanti: “Violenti figli di papà”

Leggi anche: Il presidente dello Human Economic Forum presenta il modello dei crediti sociali, un nuovo parametro per misurare l'impatto umano dello sviluppo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Michele Gambirasi, Gaza, Meloni: «Dall’Italia piena disponibilità». E a Palazzo Chigi arriva l’invito, Il Manifesto, 18 gennaio 2026 GAZA SPA La premier pronta a volare al Forum di Davos per l'annuncio «Abbiamo sempre dato, e stiamo dando, la nostra piena - facebook.com facebook