Il presidente dello Human Economic Forum presenta il modello dei crediti sociali un nuovo parametro per misurare l' impatto umano dello sviluppo

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 e 10 dicembre alla Camera dei deputati lo Human Economic Forum (HEF) presenta ufficialmente il modello dei crediti sociali, un nuovo parametro pensato per misurare l'impatto umano dello sviluppo, affiancando agli indicatori economici tradizionali elementi come dignità, relazioni, coesione e benessere immateriale. La due giorni si articola in due momenti chiave: il 9 dicembre, a Palazzo San Macuto, con il focus su “Cosa accade all'anima nell'era dell'intelligenza artificiale?” e il 10 dicembre, nella Sala della Regina, con la plenaria dedicata a “Le fondamenta etiche ed economiche di una nuova civiltà”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

