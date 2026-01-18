daria catapano nuova coordinatrice comunale di forza italia

Forza Italia ha annunciato la nomina di Daria Catapano come nuova coordinatrice comunale a Bertinoro. Questa scelta mira a rafforzare l'organizzazione locale del partito, promuovendo un impegno più diretto nel territorio. La nuova figura assume il ruolo con l'obiettivo di favorire un dialogo più efficace con la comunità e contribuire allo sviluppo delle iniziative locali.

Forza Italia ha ufficializzato la nomina di Daria Catapano come nuova coordinatrice comunale del partito a Bertinoro. La designazione è stata effettuata da Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione di oltre trenta iscritti e dirigenti locali e provinciali. Nel suo intervento, Rosaria Tassinari ha sottolineato il profilo umano e politico della nuova coordinatrice, evidenziandone l’esperienza maturata in ambito sociale, professionale e politico. "Daria ha dimostrato una forte aderenza ai valori e agli ideali di Forza Italia – ha affermato – e sono certa che saprà rappresentare il partito a Bertinoro con equilibrio e impegno, contribuendo al rilancio di una realtà importante del comprensorio forlivese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

