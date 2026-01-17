L' impegno di Forza Italia nel territorio | Daria Catapano nuova coordinatrice comunale a Bertinoro

Daria Catapano è stata nominata nuova coordinatrice comunale di Forza Italia a Bertinoro. Già candidata al consiglio comunale dello scorso maggio, assume ora un ruolo di leadership nel territorio, rafforzando l’impegno del partito a livello locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per la presenza e l’attività di Forza Italia nella comunità di Bertinoro.

Daria Catapano, già candidata lo scorso maggio al consiglio comunale, è stata nominata nuova coordinatrice di Forza Italia nel territorio di Bertinoro. La nomina è stata sancita venerdì in un incontro a Fratta Terme alla presenza della parlamentare e coordinatrice regionale degli azzurri in Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, e di una platea con una trentina tra iscritti e dirigenti citradini e provinciali del partito come Vanda Burnacci e Joseph Catalano, responsabile organizzazione Emilia-Romagna. “Daria ha maturato un’importante esperienza sociale, professionale e politica ed ha dimostrato una forte aderenza ai valori, agli ideali ed ai progetti che Forza Italia incarna da sempre e intende promuovere nel territorio - afferma Tassinari -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

