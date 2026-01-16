Azzurro Donna di Forza Italia | Panebianco vice coordinatrice

Selenia Panebianco, consigliera comunale di Montoro, è stata nominata vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. Questa nomina rafforza il ruolo delle donne nel partito e rappresenta un passo importante per lo sviluppo di iniziative politiche a livello locale e nazionale. Azzurro Donna si impegna a promuovere la partecipazione femminile e a sostenere le esigenze delle donne nel contesto politico e sociale.

Selenia Panebianco, consigliere comunale di Montoro, è stata nominata vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. La nomina è stata ufficializzata dal coordinamento provinciale del partito, che ha individuato nella Panebianco una figura di riferimento per il rafforzamento dell'organizzazione sul territorio. L'incarico rappresenta un riconoscimento del percorso politico e amministrativo portato avanti negli anni, caratterizzato da una costante presenza nelle istituzioni locali e da un impegno attivo nelle dinamiche del partito.

