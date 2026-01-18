Dall’incubo di La Spezia alla diagnosi di un’intera generazione | ecco cos’è alessitimia e come riconoscerla

L’alessitimia è una condizione caratterizzata dalla difficoltà nel riconoscere e esprimere le proprie emozioni. Questo disturbo può influire significativamente sulla qualità di vita e sulle relazioni interpersonali. Attraverso una migliore comprensione dei suoi segnali e delle sue cause, è possibile favorire interventi più efficaci e promuovere il benessere emotivo. In questo articolo, esploreremo cosa sia l’alessitimia e come riconoscerla.

L'aggressione di La Spezia svela l'emergenza alessitimia, un vuoto emotivo che trasforma il dolore in violenza fisica. Venerdì 16 gennaio 2026, istituto professionale "Chiodo" di La Spezia. Un banale diverbio durante la ricreazione, forse per una ragazza, si trasforma in sangue. Un ragazzo di 19 anni estrae un coltello da cucina di venti centimetri e colpisce un compagno di 18 anni all'addome. La corsa in ospedale, la rianimazione, la prognosi riservata, e purtroppo poi il decesso. La Questura parla di "motivi sentimentali". Una formula standard che chiude il caso giudiziario, eppure apre una voragine educativa.

La dartite è una condizione poco conosciuta che può colpire i giocatori di freccette, causando dolore e disagio persistente. Sebbene meno nota, rappresenta una reale minaccia per chi pratica questo sport a livello amatoriale e professionale. In questo articolo, spiegheremo cos'è la dartite, come si manifesta e quali sono le modalità per prevenirla e trattarla efficacemente.

