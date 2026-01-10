L’incubo dei giocatori di freccette? La dartite ecco cos’è e come si cura

La dartite è una condizione poco conosciuta che può colpire i giocatori di freccette, causando dolore e disagio persistente. Sebbene meno nota, rappresenta una reale minaccia per chi pratica questo sport a livello amatoriale e professionale. In questo articolo, spiegheremo cos’è la dartite, come si manifesta e quali sono le modalità per prevenirla e trattarla efficacemente.

Esiste una condizione misteriosa che può distruggere la carriera di un professionista nel giro di un istante: la dartite. Nonostante il nome possa sembrare ironico, per chi calca i palcoscenici mondiali delle freccette si tratta di un vero e proprio corto circuito neurologico. Il giocatore si posiziona, prende la mira e carica il colpo, ma al momento del rilascio il braccio si "congela". È come se il cervello impartisse l'ordine di lanciare, ma la mano rimanesse serrata, incapace di distendersi, trasformando un gesto automatico in un paradosso motorio impossibile da eseguire. Il problema non risiede nella mancanza di allenamento, ma paradossalmente nell'eccesso di pressione psicologica.

