Ti accusano di pedopornografia via mail | la truffa che spaventa l’Italia intera ecco come riconoscerla e difendersi

Le truffe online non conoscono tregua e si fanno sempre più sofisticate, sfruttando la paura e l’urgenza per colpire le vittime nel momento di maggiore vulnerabilità. L’ultimo allarme lanciato dalla Polizia Postale riguarda una campagna di phishing particolarmente insidiosa, che negli ultimi giorni ha preso di mira migliaia di italiani con un meccanismo tanto semplice quanto efficace, l’intimidazione attraverso false accuse gravissime. Il modus operandi è studiato nei minimi dettagli. I malviventi informatici inviano email o messaggi che simulano comunicazioni ufficiali delle Forze di Polizia, spacciandosi per dirigenti, capi di dipartimento o responsabili di reparti investigativi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

