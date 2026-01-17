Il Giorno della Memoria La Provincia consegna trenta pietre d’inciampo | Teniamo vivo il ricordo

In occasione del Giorno della Memoria, la Provincia ha consegnato trenta Pietre d’Inciampo, simboli di memoria e rispetto. La cerimonia, alla presenza delle autorità locali, sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica e contrastare i negazionismi. Le pietre saranno posate nei Comuni come segno tangibile di ricordo e di impegno civile, affinché le atrocità della Shoah rimangano sempre vive nella coscienza collettiva.

"La memoria è fondamentale per non lasciare il passo ai falsari negazionisti della Shoa". Così ha esordito il prefetto Enrico Roccatagliata, che ieri insieme al presidente della Provincia, Luca Santambrogio, ha introdotto la cerimonia di consegna delle Pietre d’inciampo 2026 (che saranno posate nei Comuni nel Giorno della Memoria ), in collaborazione con il Comitato per le Pietre d’Inciampo Mb. Trenta i martiri a cui è stata dedicata una pietra: il totale in Brianza sale così a 168. Nel 2025 Provincia e comitato hanno rinnovato il protocollo d’intesa triennale per diffondere la memoria delle deportazioni per mano nazifascista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Giorno della Memoria. La Provincia consegna trenta pietre d’inciampo: "Teniamo vivo il ricordo" Leggi anche: Verso il 'Giorno della Memoria': ricco calendario di iniziative (e nuove 'Pietre d'inciampo') Leggi anche: Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti. Storie di pietre d’inciampo che salvaguardano la memoria” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. della Memoria. La Provincia consegna trenta pietre d’inciampo: Teniamo vivo il ricordo; Le parole di Hurbinek; Consegna delle nuove pietre d’inciampo in Brianza: le prime per Lesmo e Muggiò; Pietre d’inciampo: la Brianza rinnova l’impegno per la memoria. Pietre di inciampo: la Brianza rinnova l’impegno per la memoria - “Pace” e “memoria”: sono queste le due parole utilizzate dal presidente della Provincia di Monza, Luca Santambrogio , per dare il via libera alla cerimonia di consegna delle Pietre di inciampo ai ... mbnews.it

