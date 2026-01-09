Umbria dacci i soldi e poi lo accoltellano | arrestati due ragazzini
Due minorenni sono stati arrestati in Umbria con l’accusa di aver aggredito con un coltello un uomo, chiedendogli denaro. Il più giovane, sedici anni, avrebbe inferto la ferita. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere minorile di Firenze. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di violenza tra giovani, sollevando attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulla prevenzione della delinquenza giovanile.
A sferrare la coltellata sarebbe stato il più giovane dei due: ha sedici e insieme all’amico diciassettenne adesso si trova nel carcere minorile di Firenze. Arrestato dai carabinieri di Terni dopo un’indagine lunga due mesi che ha permesso di ricostruire quanto sarebbe accaduto all’inizio dello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
