Umbria dacci i soldi e poi lo accoltellano | arrestati due ragazzini

Due minorenni sono stati arrestati in Umbria con l’accusa di aver aggredito con un coltello un uomo, chiedendogli denaro. Il più giovane, sedici anni, avrebbe inferto la ferita. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere minorile di Firenze. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di violenza tra giovani, sollevando attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulla prevenzione della delinquenza giovanile.

