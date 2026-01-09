Dacci i soldi ma lui si rifiuta e parte una coltellata | arrestati in due sono minorenni

Due minorenni sono stati arrestati dopo un episodio violento avvenuto a Firenze. Uno di loro, sedicenne, avrebbe sferrato una coltellata durante una lite con un amico di 17 anni, entrambi ora detenuti nel carcere minorile della città. L’incidente ha suscitato attenzione sulle dinamiche della microcriminalità tra i giovani e sulla gestione delle situazioni di conflitto tra minori.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.