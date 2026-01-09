Dacci i soldi ma lui si rifiuta e parte una coltellata | arrestati in due sono minorenni
Due minorenni sono stati arrestati dopo un episodio violento avvenuto a Firenze. Uno di loro, sedicenne, avrebbe sferrato una coltellata durante una lite con un amico di 17 anni, entrambi ora detenuti nel carcere minorile della città. L’incidente ha suscitato attenzione sulle dinamiche della microcriminalità tra i giovani e sulla gestione delle situazioni di conflitto tra minori.
A sferrare la coltellata sarebbe stato il più giovane dei due: ha sedici e insieme all’amico diciassettenne adesso si trova nel carcere minorile di Firenze. Arrestato dai carabinieri di Terni dopo un’indagine lunga due mesi che ha permesso di ricostruire quanto sarebbe accaduto all’inizio dello. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
