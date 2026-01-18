Da punturine anti-obesità a prodotti ‘Glp-1 friendly’ l’esperto | Cambierà modo di fare la spesa

I nuovi farmaci anti-obesità, come le punturine e i prodotti ‘GLP-1 friendly’, stanno emergendo come strumenti innovativi nel percorso di perdita di peso. Secondo gli esperti, questa evoluzione potrebbe modificare significativamente le abitudini di acquisto e alimentari delle persone, portando a un cambiamento nel modo di fare la spesa. Un trend che si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla salute e al benessere, affiancato da diete e attività fisica.

(Adnkronos) – Diete di tutti i tipi o l'attività fisica sempre più diffusa a tutte le età e rilanciata dai social sembrano inchinarsi al miraggio della perdita di peso senza fatica: i nuovi farmaci anti-obesità. Si chiamano analoghi sintetici del Glp-1, stanno vivendo un vero e proprio boom di consumi e sono la nuova miniera d'oro di alcune case farmaceutiche che hanno creduto nella loro efficacia contro i chili di troppo. "Di questi tempi è impossibile non aver sentito parlare di 'punture miracolose' per dimagrire. È un po' la moda del momento la vera novità è sapere che il protagonista di questo successo, l'ormone Glp-1, non abita solo in farmacia: lo produciamo noi stessi, ogni giorno, proprio nel nostro intestino.

