Alimentazione nuovi anti obesità cambiano i consumi giù spesa in ristoranti e supermarket
L'introduzione di nuovi prodotti contro obesità e diabete sta influenzando le abitudini di consumo negli Stati Uniti. Questi cambiamenti si riflettono non solo sulle scelte alimentari, ma anche sulla frequenza di acquisti in ristoranti e supermarket. Un’evoluzione che coinvolge aspetti di salute e di comportamento, modificando le dinamiche di consumo quotidiano e delle spese legate all’alimentazione.
(Adnkronos) – Dalla bilancia alla tavola. I nuovi anti obesità e diabete stanno cambiando qualcosa di più del peso corporeo e dei valori glicemici delle persone, almeno in America. Secondo una nuova ricerca della Cornell University, infatti, farmaci sono associati negli Usa anche a riduzioni significative di quanto le famiglie spendono per il cibo, sia .
