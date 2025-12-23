Alimentazione nuovi anti obesità cambiano i consumi giù spesa in ristoranti e supermarket

L'introduzione di nuovi prodotti contro obesità e diabete sta influenzando le abitudini di consumo negli Stati Uniti. Questi cambiamenti si riflettono non solo sulle scelte alimentari, ma anche sulla frequenza di acquisti in ristoranti e supermarket. Un’evoluzione che coinvolge aspetti di salute e di comportamento, modificando le dinamiche di consumo quotidiano e delle spese legate all’alimentazione.

