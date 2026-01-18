cuore si ferma salvato dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e uso di ecmo

Un arresto cardiaco refrattario ha causato la temporanea perdita di funzione cardiaca a Torino. Dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e l’impiego di Ecmo presso le Molinette, il cuore è stato salvato. Questo intervento dimostra l’efficacia delle tecniche di rianimazione avanzata e delle apparecchiature di supporto vitale in situazioni critiche.

(Adnkronos) – Il cuore si ferma per un un letale arresto cardiaco refrattario, viene salvato dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e l'uso di Ecmo all'ospedale Molinette di Torino. "Il cuore si è fermato all'improvviso, mentre era in casa, nella normalità di una giornata qualunque. Andrea ha 47 anni, nessuna avvisaglia, poi il crollo. È la fidanzata a capire subito che qualcosa non va: chiama i soccorsi e inizia le manovre di rianimazione, senza fermarsi. Minuti che sembrano interminabili, mentre il tempo diventa il nemico più pericoloso. Quando arriva il personale del 118 di Azienda Zero, la situazione è già chiarissima: Andrea è in arresto cardiaco.

